Frauenmörder in Zug nahe Villach gefasst

Die Leiche der 41- Jährigen war am vergangenen Freitag in ihrer Wohnung in der Alaunstraße in der Dresdner Neustadt von einem Bekannten gefunden worden. Unter Mordverdacht geriet schnell der Lebensgefährte der Ermordeten.

Streit um Lokalschließung

Shahjahan B. - ein 29 Jahre alter Flüchtling aus Pakistan - habe laut "Bild" nicht akzeptieren wollen, dass seine Freundin das von ihr betriebene Lokal schließen wollte. Daraufhin sei es zum Streit gekommen, im Zuge dessen er die 41- Jährige getötet und danach die Flucht ergriffen haben soll.

Ermittler leiteten sofort eine weltweite Fahndung nach dem 29- Jährigen ein. Montagnacht wurde der Mann in einem Zug in Villach gefasst. Er befindet sich derzeit in Österreich in Haft. Er soll jedoch bald nach Deutschland ausgeliefert werden.