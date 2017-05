Frau verblutet bei Geburt im Wald - Baby überlebt!

Wie nahe Tragödie und Wunder beieinander liegen können, macht jetzt ein Drama in Deutschland deutlich: Ein Spaziergänger hat in einem Wald bei Dresden die blutverschmierte Leiche einer Frau in einem abgestellten Transporter entdeckt. Neben der Toten lag ein lebendes Neugeborenes. Die 38- Jährige dürfte bei der Geburt verblutet sein, ihr Sohn überlebte.