Frau überrascht Ehemann und spendet ihm Niere

Das Sammeln von Baseballkarten lenkt Steve von seiner Situation ab. "Es kommt oft vor, dass er im Spital ist und wir eine Packung gemeinsam öffnen.", erklärt Heather gegenüber dem Nachrichtenportal "mlb.com". "Dieser einfache Spaß lenkt uns vom täglichen Stress ab."

Ehemann als Held auf Baseballkarte

Doch als Steve vor wenigen Tagen ein Päckchen Karten von seiner Frau bekommt, staunt er nicht schlecht: Denn sein eigenes Konterfei ist auf einer der Karten. Als er beginnt, die Rückseite zu lesen, kann er seine Tränen schließlich nicht lange zurückhalten. Die Karte enthüllt, dass eine Nierenspenderin für ihn gefunden wurde - und diese ist ausgerechnet seine Frau. Heather hält den besonderen Moment auf Video fest. "Ich habe es kommen sehen," meint Steve danach. "Ich wusste, da kommt etwas, weil sie mich sonst nie filmt."

Warum sie diese originelle Art und Weise ausgewählt hat, um die frohe Botschaft zu überbringen? "Wir waren die ganze Woche sehr gestresst, aber ich wollte ihm die Neuigkeiten nicht übers Telefon mitteilen", sagte Heather. Auf Twitter zeigte Steven seine Freude über die die postive Nachricht und dass seine Reaktion sogar auf Video gebannt wurde.

Medien schaffen Bewusstsein - "Das bedeutet die Welt für uns"

Auch über die Berichterstattung freut sich das Ehepaar sehr. "Wir sind so dankbar, dass ihr uns helft, Bewusstsein für Organspenden zu schaffen. Das bedeutet die Welt für uns", richtet Steve in einem Video aus. Er entschuldigt sich gleichzeitig, dass er noch nicht alle Medienanfragen beantworten konnte: "Mein Körper hat mich heute bei der Dialyse daran erinnert, dass ich noch immer krank bin. Ich fühle mich momentan nicht sehr gut." Er will alle Zuschriften beantworten, aber: "Meine Gesundheit und mein Körper gehen vor."

Jetzt wird noch der Gesundheitszustand von Heather überprüft - vor der Transplantation müssen die Ärzte sichergehen, dass sie fit genug ist, um die Operation zu überstehen.