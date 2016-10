Frau überfahren: 30- Jähriger wieder auf freiem Fuß

Die Staatsanwaltschaft stellte daher auch keinen Haftantrag. Die Polizei verdächtigt den Mann jedoch weiterhin, dass er zumindest an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Der 30- Jährige hat bei seinen Einvernahmen jegliche Schuld von sich gewiesen. Das Auto, mit dem die junge Frau auf einem Gehweg niedergestoßen wurde, ist auf ihn angemeldet, jedoch ist er laut eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt nicht in dem Peugeot gesessen, sagte sein Verteidiger Elmar Kresbach.

"Es gibt Hinweise von meinem Mandanten, welche Person gefahren sein könnte", sagte Kresbach. Die Polizei bestätigte, dass sich der 30- Jährige zur Tat nicht verantworten will. Über Details wollten die Beamten aus kriminaltaktischen Gründen keine Auskunft geben.

Anwalt: "Er war wirklich gebrochen"

"Aus dem Akt und den bisherigen Beweisergebnissen verdichten sich die Tatsachen und Umstände dahingehend, dass seine Verantwortung korrekt ist. Er ist nicht gefahren", betonte dagegen Kresbach. "Mein Mandant ist Angestellter, er kommt aus einem soliden Umfeld. Für ihn ist es eine Katastrophe, dass ein Mädchen mit seinem Auto verletzt wurde. Er war wirklich gebrochen."

Laut seinem Verteidiger hat der 30- Jährige höchstens ein paar Worte mit der jungen Frau gesprochen. "Er kennt das Mädchen nicht", sagte Kresbach. "Laut dem Türsteher dürften mehrere Männer die Frau angesprochen und mit ihr geflirtet haben."

Sein Mandant habe Alkohol getrunken und daher nicht mehr mit dem Auto heimfahren wollen. Bereits auf der Hinfahrt zum Club in der Daumegasse in Favoriten sei er nicht selbst am Steuer gesessen. Kresbach berichtete von einer anderen Auseinandersetzung in derselben Nacht in der Disco. Dabei sei der 30- Jährige leicht verletzt worden.

22- Jährige bei Bushaltestelle mit Auto gerammt

Die 22- Jährige war am Sonntag gegen 6.30 Uhr vor der Diskothek mit mehreren Männern in Streit geraten, nachdem sie einen davon zuvor abgewiesen hatte. Umstehende halfen, die Auseinandersetzung verbal beizulegen. Mit einer Freundin ging die 22- Jährige dann Richtung Bushaltestelle Daumegasse in der Grenzackerstraße. Dort fuhr sie der Lenker mitten auf dem Gehsteig nieder, ehe er flüchtete. Die junge Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.