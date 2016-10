Frau mit Auto gerammt: Verdächtiger (30) in Haft

Am Sonntag hatte ein Polizist ein verdächtiges Auto am Favoritner Gewerbering entdeckt. An dem Pkw konnten zahlreiche Spuren, die laut ersten Erhebungen von der Tat stammen, gesichert werden. Noch am selben Abend klickten die Handschellen für den 30- Jährigen.

Laut Informationen der "Krone" gestalten sich die Einvernahmen des Verdächtigen schwierig. Das Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus, die junge Serbin soll so bald wie möglich befragt werden. Nähere Informationen wolle die Exekutive noch nicht bekannt geben, so Sprecher Christoph Pölzl.

Streit nach Disco- Besuch

Die 22- jährige Serbin war in der Nacht auf Sonntag nach einem Besucher der bekannten Balkan- Disco "Village" mit einer Gruppe von Männern in Streit geraten. Einer der jungen Männer hatte sie zuvor mehrfach bedrängt, sie hatte ihn abgewiesen.

Als die junge Frau anschließend gemeinsam mit einer Freundin zur nahe gelegenen Bushaltestelle in der Grenzackerstraße ging, raste plötzlich ein Auto heran. Der Lenker steuerte den Wagen direkt auf den Gehweg und erfasste die 22- Jährige mit voller Wucht. Der Unbekannte beging Fahrerflucht.

Die Frau erlitt einen Schädelbruch, ein Schädelhirntrauma sowie schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. Sie wurde ins Spital gebracht und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.