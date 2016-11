Frau Holle schüttelt in den Bergen die Betten aus

Neben Tirol zeigten sich auch in Salzburg und Niederösterreich am Wochenende die ersten Flocken. Und die weiße Pracht bleibt auch die ganze Woche über - gerade in den Bergen in Westösterreich - ein steter Begleiter. In der Arlbergregion sind zum Beispiel bis Ende der Woche rund 50 Zentimeter Neuschnee möglich, am Dachstein aus derzeitiger Sicht um die 20 Zentimeter, so die Prognose der ZAMG. Und auch in vielen Tälern kann in den nächsten Tagen zumindest eine dünne Schneedecke liegen bleiben.

Foto: APA/BARBARA GINDL

In den Landeshauptstädten allerdings gibt es in dieser Woche höchstens vorübergehend Schneeflocken, und da am ehesten in Innsbruck, Salzburg und Linz. Auf höher gelegenen Straßen ist Schneematsch möglich, wie auf der Pack, am Wechsel und am Semmering. Kalt bleibt es aber in ganz Österreich.

Wochenprognose

Am Dienstag erreichen die Temperaturen in der Früh gerade einmal minus zehn bis plus drei Grad und steigen tagsüber auf null bis acht Grad. Am Mittwoch bleibt es ähnlich kalt, aber im Großteil Österreichs wird es zumindest einigermaßen sonnig. Im Laufe des Tages ziehen im Westen Wolken auf und vor allem in Vorarlberg und im Tiroler Oberland kann es ab dem Nachmittag ein wenig schneien, in tiefen Lagen regnen, besonders am Bodensee und im Rheintal. Am Donnerstag ist es nur noch im Süden länger sonnig. Am Wochenende wird es aus derzeitiger Sicht eine Spur milder, die Schneefallgrenze steigt daher deutlich.