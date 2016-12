Frau Holle brachte bis zu 40 Zentimeter Neuschnee

Ein kräftiges Lebenszeichen hat Frau Holle am Mittwoch in Niederösterreich von sich gegeben. Eine bis zu 40 Zentimeter hohe Schneedecke verwandelte besonders den Bezirk Neunkirchen in ein Winterwunderland. Doch mit der weißen Pracht kam auch die Arbeit, besonders für die Helfer der Feuerwehr. Bis in die Nacht hinein mussten 15 Wehren zu rund 45 Einsätzen ausrücken.