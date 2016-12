Frau erschoss ihre drei Kinder, Bruder und Mutter

Fürchterliche Familientragödie in Niederösterreich: In einem Haus in Böheimkirchen sind am Donnerstag sechs Tote entdeckt worden. Laut derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 35- Jährige ihre 60- jährige Mutter, ihre drei Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren und ihren 40- jährigen Bruder mit einer Pistole erschossen. Danach richtete sich die Niederösterreicherin selbst.