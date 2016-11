Frau entdeckte toten Freund (37) in Wohnung

Eine furchtbare Entdeckung hat die Lebensgefährtin eines 37 Jahre alten Mannes am Samstagabend in der gemeinsamen Wohnung im Wiener Bezirk Donaustadt gemacht. Die Frau, die in Begleitung ihrer Schwester nach Hause kam, fand ihren toten Freund in den Räumlichkeiten vor. Der 37- Jährige war offenbar im Zuge eines Zimmerbrandes erstickt. Reanimationsversuche der beiden Frauen blieben erfolglos.