Frau bricht beim Kochen zusammen: Wohnung in Brand

Ausgerechnet als sie am Herd stand und sich etwas zu essen zubereitete, ist eine 54- Jährige am Samstagnachmittag in ihrer Wiener Wohnung bewusstlos zusammengebrochen. Die Speisen am Herd begannen zu brennen - kurz darauf stand die Küche in Flammen. Für die Frau kam trotz Wiederbelebungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Sie verstarb am Weg ins Spital.