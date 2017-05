Frau beklagt sich wegen Lärm und landet im Pool

Die Frau war mit ihren zwei kleinen Hunden spazieren, als ihr das Partyvolk in ihrer Nachbarschaft unangenehm auffiel. In dem kurzen Video sieht man die Dame, wie sie versucht, die Aufmerksamkeit der Feiernden zu erlangen und sie zu einer Reduzierung der Lautstärke zu überreden.

"Werft sie ins Wasser"

Dafür erntet die Frau Gelächter. Im Hintergrund hört man eine kreischende Frauenstimme, die fordert, man möge doch die Nachbarin in den Swimmingpool werfen. Plötzlich greift tatsächlich ein Mann in einem roten Shirt auf und hebt die Frau hoch. Wenige Augenblicke später stürzen die beiden zu Boden. In sozialen Netzwerken wird gemutmaßt, dass es sich dabei um einen "Bodyslam", eine Wurftechnik aus dem Wrestling, handelt. Denn wenig später steht der Angreifer schon wieder, greift nach dem Shirt und einem Bein der Frau und schleppt sie so bis zum Rand des Schwimmbeckens. Unter dem Jubel zahlreicher Anwesender springt der Mann mitsamt der Nachbarin ins Wasser.

Nun herrscht Chaos. Einige lachen, andere suchen kreischend das Weite. Auch die Person, die das Ganze aufnimmt, beginnt sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Dann endet die Aufnahme.

Entsetzen in sozialen Medien: "Der Typ sollte verhaftet werden"

Nach Bekanntwerden des Vorfalls herrscht Entsetzen in den sozialen Medien. "Dieser Typ sollte verhaftet werden", meinte etwa Richard Grenell, ein in den USA bekannter Politikberater und ehemaliger Sprecher der US- Regierung unter George W. Bush, auf Twitter.

"Tiere ... das einzige Wort, das das beschreibt", schrieb ein anderer Twitter- User. Zahlreiche Menschen fragen sich, wie es nun der Frau gehe. Laut Informationen der Nachrichtenseite "Media Take Out News" befindet sich die Hundebesitzerin im Krankenhaus. Die Polizei ermittle in der Causa.