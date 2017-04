Frau bei Anti- Terror- Aktion in London angeschossen

Die Frau, die in ihren 20ern sein soll und laut "Evening Standard" ebenfalls zu den Verdächtigen gehöre, liegt unter Polizeibewachung in einem Londoner Krankenhaus, wie die "Daily Mail" berichtete. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr, sei aber ernsthaft verletzt.

Zunächst wurde ein 20- Jähriger in der Nähe des Hauses in der Harlsden Road festgenommen, in dem Haus selbst dann ein 16- Jähriger und eine 20- Jährige. Zudem wurde in Kent, wo es zu weiteren Hausdurchsuchungen kam, eine 43- jährige Frau verhaftet.

Eine 86- jährige Nachbarin erzählte der Zeitung: "Es waren ganz viele Polizisten vor Ort - etwa 20, würde ich sagen. Ich bin raus, um nachzusehen, was vor sich geht, aber die Polizei hat gesagt, sie haben alles unter Kontrolle. Ich war trotzdem besorgt."

In London und Kent fanden am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag Anti-Terror-Einsätze statt. Foto: Ruptly

Foto: Ruptly

Nach Angaben der Polizei stand dieser Einsatz nicht im Zusammenhang mit der Festnahme eines Mannes wegen Terrorverdachts in der Nähe des britischen Parlaments am Donnerstag . Der Mann hatte mehrere Messer bei sich.

Sehen Sie hier das Video dazu: