Frau (31) vor den Augen ihrer Kinder erstochen

Erst Samstagabend saß die 31- jährige Michaela K. mit dem Baby im Garten der Siedlung in der Grazer Ilwofgasse (Bezirk Wetzelsdorf), verteilte Eis an die Kinder und unterhielt sich mit den Nachbarn. Einige hatten Angst vor ihrem Freund und Vater ihres drei Monate alten Sohnes - sie hatten im Mai die Polizei gerufen, nachdem er während einem Streit die Fenster eingeschlagen hatte. Seitdem drohte Besmir K. auch ihnen immer wieder. Auch soll er bei einer Schlägerei erst kürzlich einen Kieferbruch erlitten haben.

Foto: Christian Jauschowetz

Eine Mitarbeiterin der Akutbetreuung mit Polizisten am Tatort. Foto: APA/ELMAR GUBISCH

Mitarbeiter der Bestattung am Tatort in Graz Foto: APA/ELMAR GUBISCH

In dieser Wohnung kam es zu der Bluttat. Foto: APA/ELMAR GUBISCH

Foto: Christian Jauschowetz

Ständig lagen sich der Bäcker und seine Freundin in den Haaren, Wegweisungen waren die Folge. Laut Nachbarn hatte der Kosovoalbaner am Samstagabend auch getrunken. In der Nacht brach ein lautstarker Streit zwischen ihm und der Kindergärtnerin aus. Schlussendlich griff er zu einem Messer, stach mehrmals auf sie einvor dem Baby und seinemleiblichen Sohn Matteo (5)! Tochter Lara (9) aus einer vorangegangenen Beziehung war bei ihrem Vater.

Nach der Tat alarmierte der Verdächtige gegen 5.30 Uhr selbst die Polizei, wartete am Balkon und ließ sich festnehmen.

Monika Krisper, Kronen Zeitung