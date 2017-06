Frau (19) lässt Kinder bei 33 Grad im Auto - tot

Die 19- jährige Amanda Hawkins lebte in Kerr County im US- Bundesstaat Texas mit ihren beiden Töchtern Brynn (1) und Addyson (2) bei den Großeltern, wie aus lokalen Medienberichten hervorgeht. Die junge Mutter arbeitete bei Walmart, versuchte zuletzt über Crowdfunding finanzielle Unterstützung für ein Eigenheim auf die Beine zu stellen - mit wenig Erfolg. Über den Vater der Kinder ist aus den Medienberichten nichts zu erfahren.

Brynn (1) und Addyson (2) beim Spielen Foto: facebook.com

Mädchen saßen bei bis zu 33 Grad 15 Stunden im Auto

Weil die 19- Jährige in der Vorwoche mit Freunden feiern wollte, aber offenbar niemanden fand bzw. bezahlen konnte, der sich derweil um die Töchter kümmern konnte, nahm die junge Frau sie kurzerhand mit zu der Party. Dort ließ sie die kleinen Mädchen vor einem Haus für insgesamt 15 Stunden im Auto zurück - von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag an einem der bislang heißesten Tage des Jahres in Texas.

Hawkins posiert gestylt und geschminkt für ein Selfie. Foto: facebook.com

Wie aus dem Polizeibericht herauszulesen ist, sollen die Mädchen immer wieder geschrien haben. Freunde der Frau erklärten der Polizei, sie hätten Hawkins in der Nacht darauf hingewiesen. Doch die 19- Jährige habe den Aussagen zufolge ihre Töchter einfach ignoriert. Ein Freund der Mutter habe sogar für einige Zeit im Auto geschlafen, jedoch nicht auf den Zustand der Kinder reagiert, heißt es in dem Polizeibericht weiter.

Töchter aus Angst vor Behörden nicht ins Krankenhaus gebracht

Erst am Nachmittag des nächsten Tages holte die Mutter die mittlerweile bewusstlosen Kinder aus dem geparkten Auto. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Kerr County Temperaturen von bis zu 33 Grad Celsius gemessen, im Inneren des Fahrzeugs muss es dementsprechend noch um einiges heißer geworden sein. Damit nicht genug, habe Hawkins ihre Töchter aus Angst vor den Behörden zunächst nicht in ein Krankenhaus bringen wollen.

Erst am Donnerstag konnte ein Freund die junge Mutter schließlich zum Handeln überreden und sie fuhr mit den Mädchen in die örtliche Klinik. Da war der Zustand der beiden Kinder jedoch bereits so schlecht, dass Brynn und Addyson umgehend in die eine knappe Autostunde entfernte Universitätsklinik nach San Antonio verlegt werden mussten. Wenige Stunden später waren die Mädchen tot.

Den Ärzten hatte Hawkins, wie aus den Akten der Ermittler hervorgeht, den Versuch, die Mädchen zu retten, auch noch erschwert. Die 19- Jährige gab bei der Einlieferung ihrer Kinder in der Klinik an, die Töchter hätten in einem Park an Blumen gerochen und wären danach ohnmächtig geworden. Erst als die Polizei eingeschaltet wurde, sei die junge Frau schließlich mit der Wahrheit rausgerückt.

Mutter drohen jetzt mindestens zwei Jahre Haft

Hawkins wurde noch am selben Abend, an dem ihre beiden kleinen Mädchen in San Antonio für Tod erklärt wurden, festgenommen. Ihr drohen jetzt mindestens zwei Jahre Haft wegen schwerer Kindeswohlgefährungd. Allerdings will der zuständige Staatsanwalt den Fall am Montag genauer prüfen, weitere Anklagepunkte gegen die 19- Jährige könnten das mögliche Strafmaß deutlich anheben, hieß es in lokalen Medien.

"Das ist mit Abstand der allerschlimmste Fall von Kindeswohlgefährdung, den ich in meiner 37- jährigen Dienstzeit erlebt habe", hatte auch der zuständige Sheriff von Kerr County schwer an der Tragödie zu schlucken.