Franzosen nach 31:25 gegen Slowenen im Finale

Titelverteidiger und Gastgeber Frankreich steht im Finale der Handball- WM der Männer. Die Franzosen feierten am Donnerstagabend einen ungefährdeten 31:25- Erfolg über Slowenien. Das zweite Halbfinale bestreiten am Freitagabend Kroatien und Norwegen. Das Endspiel findet am Sonntag statt. Für Rekordweltmeister Frankreich ist es bereits das siebente WM- Finale seit 1993.