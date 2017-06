Franz Schnabl neuer Chef der SPÖ Niederösterreich

In seiner Rede nach der Wahl sprach der neue Parteichef von einem "Wechselbad der Gefühle" und dankte den Delegierten für das Vertrauen und den Zuspruch. Das Ergebnis ehre und rühre ihn. Er ortete ein Ende der "bleiernen Zeit" und "politischen Atemnot". Es folgte harsche Kritik an der 72 Jahre währenden "Dunkelkammer" und der jahrzehntelangen Landespolitik mit der Absoluten der ÖVP. Das Potenzial des Landes werde nicht ausgenutzt, Niederösterreich könnte in vielen Bereichen besser sein.

Foto: APA/HANS PUNZ

Schnabl zeigte sich optimistisch, dass die Sozialdemokraten bei der Nationalratswahl im Oktober und bei der nächsten Landtagswahl in Niederösterreich "als erster durchs Ziel gehen". Für die Nationalratswahl gelte es, die Menschen zu überzeugen, dass SPÖ- Chef Christian Kern und die SPÖ die bessere Zukunft für Österreich seien als ein Weg Richtung Populismus.

Kern ortet "Neubeginn"

Kern sprach in seiner Rede am Parteitag von einem "Neubeginn". Schnabl, der auch Präsident des Arbeiter- Samariter- Bundes ist, sei "in exzellenter Weise" auf seine neuen Aufgaben vorbereitet und dafür geeignet. Es müsse darauf geachtet werden, "dass sich die Stärkeren um die Schwachen kümmern und dass niemand zurückbleibt", erklärte Kern. Es gelte dafür zu sorgen, dass Österreich an der Spitze der Nationen stehe, sich das Land nicht in Gewinner und Verlierer teile und der Aufschwung bei allen ankomme.

Foto: APA/HANS PUNZ

Es dürften nicht die 95 Prozent der Leistungsträger das Gefühl haben, "dass immer nur die fünf Prozent Privilegierten in unserem Land gewinnen". Hinter den fünf Prozent würden die 0,5 Prozent der Meinungsmacher und reichen Gönner stehen, "die es sich immer richten konnten". Diese "sehnen sich nach der Periode der schwarz- blauen Regierung" und wollten die Zeit zurückdrehen. "Das wollen wir verhindern. Das ist der Grund, warum wir die Wahl gewinnen werden und gewinnen müssen", erklärte Kern vor der Nationalratswahl am 15. Oktober.