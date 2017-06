Frankreichs Präsident kommen die Minister abhanden

Am Wochenende hat Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit gewonnen - jetzt hat er massive Personalprobleme, denn in seiner Regierung jagt ein Rücktritt den anderen. Nach Verteidigungsministerin Sylvie Goulard, die erst am Dienstag ihren Posten aufgegeben hat, traten am Mittwoch auch Justizminister Francois Bayrou und Europaministerin Marielle de Sarnez zurück. Macron will am Abend sein neues Kabinett vorstellen.