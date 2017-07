Frankreich will Asyl- Hotspots direkt in Afrika

"Ich will das ab diesem Sommer machen", sagte Macron bei einem Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Orleans. Zentrale Registrierungsstellen für Flüchtlinge gibt es bereits in EU- Grenzländern wie Griechenland und Italien. Von Libyen aus versuchen zahlreiche afrikanische Flüchtlinge, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen . Immer wieder ertrinken Menschen bei der riskanten Überfahrt.

Emmanuel Macron Foto: Eric FEFERBERG/POOL/AFP

Kurz: "Es braucht dringend eine europäische Lösung"

Bereits seit fast zwei Jahren mahnt Außenminister Sebastian Kurz die EU, mehr gegen Schlepperkriminalität zu tun, und fordert eindringlich die Schaffung von Aufnahmezentren in Krisenstaaten. Die derzeitige Praxis der EU in der Flüchtlingskrise hatte er bereits im September 2015 als "Schlepper- Förderungsprogramm" bezeichnet. "Wir sind der Meinung, dass es dringend eine europäische Lösung braucht. Solange es die nicht gibt, müssen wir in Österreich nationale Maßnahmen setzen", so Kurz.

Die Fordrung nach Hotspots direkt in Afrika sei ein "wichtiger Beitrag zur Schließung der Mittelmeerroute", betonte das Büro des Außenministers am Donnerstag gegenüber krone.at. Auch wenn man selbst dafür jahrelang Kritik habe einstecken müssen.

Strolz: In Afrika Gebiete pachten

Geht es nach den Vorstellungen von NEOS- Chef Matthias Strolz, dann solle die EU in zwei nordafrikanischen Ländern Gebiete pachten und dort Asylanträge abarbeiten . Laut Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) müsse die EU ihr ganzes Augenmerk auf die Rückführung von Migranten legen.

Der Zustrom von Flüchtlingen aus Afrika nimmt massiv zu. Foto: AFP (Archivbild)