Frankreich weitet Kinder- Impfpflicht massiv aus

Die Impfpflicht betrifft Kleinkinder. Bislang waren Immunisierungen gegen Kinderlähmung, Diphterie und Wundstarrkrampf bereits vorgeschrieben. Ab 2018 sollen bisher empfohlene Impfungen gegen Keuchhusten, Hepatitis B, das Bakterium Haemophilus influenzae Typ b, Pneumokokken, Meningokokken, Masern, Mumps und Röteln zu der Liste hinzukommen. Frankreich ist damit das zweite europäische Land, das Impfpflicht für Kinder ausspricht. Premier Édouard Philippe meinte dazu, es könne nicht sein, dass in der Heimat von Lois Pasteur noch immer Kinder nach einer Infektion mit Masern sterben. Pasteur gilt als Vorreiter, was Impfung und Hygiene betrifft.

Ausnahmeregelungen sollen zugelassen werden

So streng wie in Italien sollen Verstöße gegen die Impfpflicht in Frankreich allerdings nicht geahndet werden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, kündigte die französische Gesundheitsministerin Agnès im Fernsehen an, dass es auch Ausnahmeregelungen geben wird. Eltern, die ihre Kinder nach umfassender Information und Beratung trotzdem nicht impfen lassen wollen, müssten demnach nicht mit hohen Geldstrafen - wie in Italien - rechnen. Das Ziel sei vielmehr, "pädagogisch vorzugehen".

Proteste gegen Zwangsimpfungen in Italien

Der Beschluss der Impfplicht in Italien im Mai diesen Jahres sorgte für einen Proteststurm kritischer Eltern . Es drohen drakonische Strafen von hohen Geldstrafen bis hin zum Verlust des Fürsorgerechts. Ungeimpfte Kinder werden nicht in Krippen, Kindergärten oder Vorschulklassen aufgenommen. Hunderte Eltern kündigten sogar an, Asyl in Österreich beantragen zu wollen , um Zwangsimpfungen zu entgehen.