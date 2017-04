Frankreich wählt Präsidenten - und Europa zittert

Nach dem tödlichen Anschlag auf Polizisten in Paris am Donnerstagabend findet die Abstimmung unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. 50.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz, um die Wahl zu schützen.

Foto: AFP

Auch die Auslandsfranzosen werden von Sicherheitskräften geschützt, wie hier in der Schweiz. Foto: AFP

In den vergangenen beiden Jahren kamen in Frankreich mehr als 230 Menschen bei Anschlägen ums Leben. Erst in dieser Woche wurden in Marseille zwei Männer festgenommen, die den Ermittlungen zufolge einen Anschlag vor der Wahl geplant hatten.

Der Linkskandidat Jean- Luc Melenchon, der ebenfalls EU- skeptische Positionen vertritt, und der konservative Ex- Ministerpräsident Francois Fillon lagen in letzten Umfragen rund vier Punkte hinter dem Führungsduo. Die vier führenden Kandidaten gaben ihre Stimme bis zum Mittag ab.

Marine Le Pen bei der Stimmabgabe Foto: AFP

Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron kam gemeinsam mit seiner Frau Brigitte ins Wahllokal Foto: AFP

Der konservative Kandidat Francois Fillon bei der Stimmabgabe. Foto: AFP

Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon an der Wahlurne Foto: AFP

Bis Sonntagmittag war die Wahlbeteiligung mit gut 28 Prozent ungefähr so hoch wie vor fünf Jahren. Insgesamt sind 47 Millionen Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen.

Bei der Präsidentenwahl in Frankreich zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Foto: AFP

Auch bei den Auslandsfranzosen in der EU war das Interesse groß: In Berlin und London bildeten sich vor den französischen Botschaften lange Schlangen. Als erste waren die Bewohner der französischen Überseegebiete bereits am Samstag zur Stimmabgabe aufgerufen.

Lange Schlangen auch vor den Wahllokalen im Ausland, wie hier in Madrid. Foto: AFP

Macron in erster Prognose vorne

Mit ersten Prognosen wird um 20 Uhr gerechnet. Der belgische Rundfunk veröffentlichte allerdings bereits eine erste Prognose, die auf Wähler- Befragungen beruht. Demnach liegt Macron mit 24 Prozent knapp vor Le Pen (22 Prozent).

Die beiden würden laut Prognose in die zweite Wahlrunde am siebten Mai einziehen. Allerdings liegt der Konservative François Fillon mit 20,5 Prozent nur 1,5 Prozent hinter Le Pen, Linksaußen- Kandidat Jean- Luc Mélenchon bei 18 Prozent.

Trump meldet sich zu Wort

Auf Twitter äußerte sich indessen auch US- Präsident Donald Trump zum Urnengang in Frankreich: In Frankreich finde gerade eine "sehr interessante Wahl" statt.

Nackt- Proteste gegen Le Pen

Vor dem Wahllokal, in dem Marine Le Pen ihre Stimme abgegeben hat, gab es Proteste gegen die Kandidatin des Front National. Sechs Frauen der Aktivisten- Gruppe Femen sprangen mit entblößtem Oberkörper aus einem Geländewagen.

Eine entblößte Femen-Aktivistin mit einer Maske von Marine Le Pen. Foto: AFP

Ein nackter "Donald Trump" vor dem Wahllokal in Paris, in dem Marine Le Pen zur Urne schritt. Foto: AP

Sie trugen Masken von Le Pen, Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Auf ihren nackten Oberkörpern stand "Team Le Pen". Die Aktivisten wurden von der Polizei abgeführt.

Finanzmärkte fürchten sich vor Le Pen und Melenchon

Insbesondere an den Finanzmärkten wird gefürchtet, dass es zu einer Stichwahl zwischen Le Pen und dem Linkspolitiker Melenchon kommen könnte. Le Pen lehnt den Euro ab und befürwortet die Rückkehr zu nationalen Währungen. Melenchon will ein Referendum über einen EU- Austritt abhalten lassen, sollten die anderen EU- Regierungschefs sich einem radikalen Kurswechsel weg von der Sparpolitik widersetzen. Außerdem befürwortet er einen Austritt aus der NATO.