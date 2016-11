Frankreich: Polizei vereitelte offenbar Terrorakt

Der Inlandsgeheimdienst habe eine terroristische Aktion vereiteln können, die "seit langer Zeit auf unserem Boden ins Auge gefasst worden war", sagte Cazeneuve. Über das genaue Ziel des geplanten Anschlags sagte der Innenminister nichts.

Die Verhaftung von vier Verdächtigen in Straßburg war bereits am Sonntagabend bekannt geworden. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen hatte es "ernstzunehmende" Erkenntnisse über die Festgenommenen gegeben. Die zwischen 29 und 37 Jahre alten Verdächtigen seien im elsässischen Straßburg sowie im südfranzösischen Marseille festgenommen worden. Es handle sich um französische, marokkanische und afghanische Staatsbürger, die derzeit verhört würden, verlautete aus Ermittlerkreisen.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant?

Die Polizei griff in der Nacht auf Sonntag zu - weniger als eine Woche vor der Eröffnung des berühmten Weihnachtsmarktes in Straßburg, der Jahr für Jahr rund zwei Millionen Besucher anzieht, am kommenden Freitag. Nach einem Bericht des Regionalsenders "France Bleu Alsace" ändern die Festnahmen daran zunächst nichts. Der zuständige Präfekt hatte jedoch Anfang des Monats gesagt, dass der Weihnachtsmarkt im Zweifel unterbrochen oder abgesagt werden könnte.

Schon einmal ist ein Attentat auf den Straßburger Weihnachtsmarkt verhindert worden. Im Dezember 2000 hatte eine algerische Gruppe einen Sprengstoffanschlag geplant, der aber glücklicherweise verhindert werden konnte.

Reihe von islamistischen Anschlägen

Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen. Bei den blutigsten Attentaten wurden am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen von islamistischen Kommandos getötet. Zudem tötete am 14. Juli ein Mann im südfranzösischen Nizza mit einem Lastwagen 86 Menschen. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurden heuer fast 20 Anschlagsprojekte in Frankreich vereitelt.