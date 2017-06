Frankreich: "Macronmania" an der Wahlurne

Macron scheint alles zu gelingen - die traditionellen Volksparteien schlittern dagegen immer tiefer in die Krise. Rund 32 Prozent bekam "La Republique en Marche" zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem. Schon das ist ein unglaublicher Erfolg für die Bewegung, die vor etwas über einem Jahr wie ein politisches Start- up gegründet wurde.

Foto: AP

Jubel bei den Anhängern der "La Republique en Marche" Foto: AP

Doch wahrhaft schwindelerregend sind die Berechnungen für den zweiten Wahlgang: Das Präsidentenlager kann demnach am kommenden Sonntag mehr als 400 der 577 Abgeordnetenmandate erobern - das liegt weit über der absoluten Mehrheit von 289 Sitzen.

Der junge Präsident ist bei den Franzosen sehr beliebt. Foto: AFP

Bevölkerung steht hinter Macrons Reformkurs

"Frankreich ist zurück", sagte Ministerpräsident Edouard Philippe im Fernsehen. Das gute Ergebnis zeige, dass die Bevölkerung hinter dem Reformkurs stehe. Der proeuropäische Politiker Macron findet mit seinen Reformvorhaben vor allem bei liberalen, gut ausgebildeten Franzosen Anklang.

Die viel zitierte "Macronmania" hat ein neues Level erreicht. Macrons Sprecher Christophe Castaner mahnte allerdings sofort, nicht die Bodenhaftung zu verlieren: "Es ist noch nichts entscheiden, wir müssen mobilisiert bleiben." Doch "La Republique en Marche" hat sich mit dem ersten Wahlgang eine perfekte Ausgangsbasis geschaffen. Die Franzosen scheinen entschlossen, ihrem ehrgeizigen Präsidenten eine Chance zu geben - und die Regierungsmehrheit, die er für seine Reformpolitik braucht. Zumal Macron in seinen ersten Amtswochen eine sehr gute Figur gemacht hat.

Catherine Barbaroux (Mitte), Vorsitzende der "La Republique en Marche" Foto: EPA

Niederlage für konservatives Lager

Zugleich straften die Wähler am Sonntag die anderen Parteien ab. Die konservativen Republikaner hatten nach der Pleite ihres Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon auf eine Revanche gehofft, holten laut dem offiziellen Ergebnis gemeinsam mit der Zentrumspartei UDI aber lediglich 21,56 Prozent der Stimmen.

Die rechtspopulistische Front National kam auf 13,2 Prozent, während die Linkspartei "Das unbeugsame Frankreich" elf Prozent erhielt. Die Sozialisten und verbündete linke Parteien kamen zusammen auf 9,51 Prozent, die ökologischen Parteien auf 4,3 Prozent.

Front-National-Chefin Marine Le Pen Foto: AP

Historisch schwache Wahlbeteiligung

Ein Dämpfer ist allerdings die historisch schwache Wahlbeteiligung: Die Wahlenthaltung erreichte einen Rekordwert von 51,29 Prozent. Vor fünf Jahren war die Beteiligung noch bei 57,2 Prozent gelegen. Die französischen Parlamentswahlen finden in 577 Einer- Wahlkreisen statt. In der ersten Wahlrunde ist die absolute Mehrheit zur Wahl erforderlich, in der zweiten Runde, an der nur die stärksten Bewerber teilnehmen dürfen, reicht die einfache Mehrheit.

Emmanuel Macron und seine Gattin Brigitte in der Wahlkabine Foto: AP

Abstimmung von rund 50.000 Polizisten geschützt

Aufgerufen zu der Wahl waren 47 Millionen Franzosen. Um die 577 Abgeordnetenmandate in der Nationalversammlung bewarben sich 7877 Kandidaten, der Frauenanteil liegt bei gut 42 Prozent. Wegen der Terrorgefahr in Frankreich wurde die Abstimmung von rund 50.000 Polizisten geschützt.