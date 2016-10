Frankreich: Krawalle bei Flüchtlingslager Calais

Die Sicherheitskräfte hatten etwa 150 weitere Demonstranten an einer Straßensperre fast 50 Kilometer vor dem als "Dschungel" bekannten Lager an der Weiterreise gehindert. In dem Camp leben bis zu 10.000 Migranten unter schwierigen Bedingungen. Sie hoffen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Präsident Francois Hollande will das Lager bis zum Winter schließen.

Foto: AFP

