Frankreich kickt Federer und Bencic raus

Frankreichs Tennis- Team ist am Samstag Gegner der US- Equipe beim Hopman- Cup der Tennis- Profis in Perth. Richard Gasquet und Kristina Mladenovic setzten sich am Freitag in der entscheidenden Begegnung der Gruppe A gegen die Schweiz 2:1 durch und sicherten sich damit bei dieser inoffiziellen Mixed- WM ungeschlagen den Gruppensieg.