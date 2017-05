Frankreich - auch nach der Wahl tief gespalten

Frankreichs regionale Verwaltungseinheiten sind 96 Departements. Le Pen als stramme Rechte triumphierte im ersten Wahlgang in 30 Gebieten, wo 2012 Nicolas Sarkozy als Konservativer siegte. Umgekehrt gewann Macron in 33 Ex- Hochburgen des sozialistischen Noch- Präsidenten Francois Hollande. Doch ist Macron wirtschaftspolitisch kein Linker und wird von Bürgerlichen unterstützt. Der Rechts- links- Gegensatz ist kompliziert, weil von Le Pens Standpunkt aus alles andere links erscheint. Rechts von ihr ist nur die Wand. Le Pen bei einer Kundgebung am 1. Mai Foto: Associated Press

Macron wird sicher in jenen Regionen vorne sein, wo es die meisten Wahlberechtigten mit einem höheren Schul- oder Universitätsabschluss gibt. Die Bildungskluft im Wahlverhalten ist stärker ausgeprägt als etwa jene nach Alter oder Geschlecht. Daraus ergibt sich zudem eine Einkommensschere zwischen den Wählern Macrons und Le Pens, weil ja eine gute Ausbildung die Chancen verbessert, anständige Gehälter zu bekommen. Wird Emmanuel Macron auch nach der Stichwahl wieder jubeln? Die Chancen stehen nicht schlecht. Foto: AP



Le Pen ist die Stimme jener, die keinen oder einen schlechten Job haben. Vor zwei Wochen lag sie in neun von zehn Bezirken mit der höchsten Zahl an Arbeitslosen voran. Ihre Botschaft lautet: Frankreich ist abgewirtschaftet. Ein Langzeitarbeitsloser glaubt das sofort, ein Gutverdiener hingegen nicht. In industriellen Krisenregionen wie Aisne im Norden führt Le Pen haushoch. Anhänger von Le Pen Foto: EPA



Schuld an Problemen von den Arbeitsplätzen bis zur Sicherheit sind laut Le Pen die EU und die Ausländer - wobei es zum Teil um einen "gefühlten Ausländeranteil" geht. Le Pen gewinnt in Summe eher Stimmen, wo es weniger (!) Zuwanderer gibt. Je mehr davon aber - etwa in Marseille - aus Algerien, Marokko, Tunesien und der Türkei stammen, desto besser für das Le Pen'sche Ergebnis. Foto: APA/AFP/Jean-Pierre Clatot