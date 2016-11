Francois Fillon plant eine französische Revolution

Nach seinem Erdrutschsieg bei den Vorwahlen wird Francois Fillon für Frankreichs Konservative in den Kampf um den Elysee- Palast ziehen. Und er hat gute Chancen, dort im kommenden Jahr auch einzuziehen. Sein Programm, mit dem er das Land wieder auf Vordermann bringen will, kommt in seiner Radikalität geradezu einer französischen Revolution gleich.