Frachter "Cygnus" auf dem Weg zur Raumstation ISS

Zwei Jahre nach der Explosion einer Rakete beim Start hat das private Raumfahrtunternehmen Orbital ATK erstmals wieder eine "Antares"- Rakete mit dem Raumtransporter "Cygnus" zur Internationalen Raumstation (ISS) geschickt. Wie auf Bildern der US- Raumfahrtbehörde NASA im Fernsehen zu sehen war, hob die "Antares"- Rakete am Montagabend (Ortszeit) von dem Weltraumbahnhof Wallops im US- Bundesstaat Virginia ab.