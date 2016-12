FPÖ und Putin- Partei arbeiten jetzt zusammen

Bereits am Sonntagabend hatte der "Krone"- Journalist Claus Pándi den Inhalt der Vereinbarung auf Twitter veröffentlicht. Die beiden Parteien legen darin unter anderem fest, "regelmäßig Parteidelegationen auf verschiedenen Ebenen" auszutauschen, und wollen zudem "den Austausch von Erfahrungen in der gesetzgeberischen Tätigkeit organisieren". Auch im Bereich "Wirtschaft, Handel und Investitionen" will man sich gegenseitig unterstützen.

Interessant ist vor allem auch Punkt sechs der insgesamt zehnteiligen Vereinbarung. Hier erklären FPÖ und Einiges Russland bei "Jugend- , Frauen- , Bildung- , Hilfs- und anderen gesellschaftlichen Organisationen" zusammenarbeiten zu wollen - und zwar mit dem Ziel der "Stärkung der Freundschaft und der Erziehung der jungen Generation im Geiste von Patriotismus und Arbeitsfreude".

"Junge Generation im Geiste des Patriotismus erziehen"

Bei der Formulierung "Erziehung der jungen Generation im Geiste von Patriotismus" handelt es sich um eine klassische Formulierung, die sich bei Einiges Russland immer wieder findet. Der bekannte sowjetische Erziehungswissenschafter Nikolai Boldirew hatte 1946 zudem ein Buch mit dem Titel "Die Erziehung der jungen Generation im Geiste des sowjetischen Patriotismus" veröffentlicht.

Foto: APA/FPÖ LINZ

Unterzeichnet wurde die nunmehrige Vereinbarung der FPÖ mit Einiges Russland "in Moskau, am 19. Dezember" von Strache einerseits und Sergej Schelesnjak, stellvertretender Sekretär des Generalrates von Einiges Russland, andererseits. Schelesnjak ist in der Putin- Partei für internationale Kontakte zuständig und steht seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland auf der EU- Sanktionsliste. Das Präsidium des Generalrates von Einiges Russland hatte dem Abschluss der Vereinbarung bereits am 28. November und damit vor der Bundespräsidentenwahl in Österreich zugestimmt.

Vertrag wird automatisch verlängert

Gültig ist der Vertrag demnach zunächst für fünf Jahre, wobei sich dieser Zeitraum "für die nachfolgenden 5- jährigen Zeiträume automatisch verlängert, bis eine der Seiten die andere Seite im Voraus, mindestens 6 Monate vor dem Ablauf der entsprechenden Gültigkeitsdauer, schriftlich über ihre Absicht benachrichtigt, die Vereinbarung zu beenden".