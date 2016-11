FPÖ- Delegation war bei Trumps Wahlparty

Eine FPÖ- Delegation hat am vergangenen Dienstag den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei den US- Wahlen in New York an Ort und Stelle gefeiert. Der FPÖ- Delegationsleiter im EU- Parlament, Harald Vilimsky, bestätigte am Montag entsprechende Berichte. Es sei "eine Freundesrunde des gewählten Präsidenten" am Wahlabend vor Ort gewesen, sagte Vilimsky.