Foto von Baby mit Spirale in der Hand begeistert

"Die einzige sichere Verhütungsmethode ist die Abstinenz", schrieb Lucy Hellein, eine nun dreifache Mutter aus dem US- Bundesstaat Alabama, vor wenigen Tagen auf Facebook und postete dazu ein Bild, das ihren neugeborenen Sohn Dexter zeigt. Nur kurz nach seiner Ankunft auf dieser Welt liegt er mit geschlossenen Augen auf einer kuscheligen Decke, in seiner rechten Hand hält er das kleine Ding, wegen dem es ihn eigentlich gar nicht geben dürfte.

"Little Jedi" stand als Hashtag bei dem Bild, und: "Die Macht ist stark in ihm" - bezugnehmend auf den Star- Wars- Day, der am 4. Mai vor allem in den sozialen Netzwerken gefeiert wird ("May the forth be with you"). Denn der 4. Mai war der errechnete Geburtstermin. Zur Welt kam Dexter Tyler bereits am 27. April, eine Woche früher, per geplantem Kaiserschnitt.

Foto: facebook.com/Lucy Hellein

"Ich hätte nicht gedacht, dass das Foto so gut ankommen würde", erzählte Hellein nun dem TV- Sender First Coast News die fast unglaubliche Geschichte. "Mein Arzt glaubt, dass ich vermutlich drei Wochen, nachdem mir die Spirale eingesetzt worden war, schwanger wurde." Im Dezember seien sie und ihr Mann aus allen Wolken gefallen - nach zwei Kindern hätte die Familienplanung eigentlich abgeschlossen sein sollen.

Zum Glück hat das Implantat keine Komplikationen für die Schwangerschaft bedeutet. Doch es sei nicht möglich gewesen, es zu entfernen, während Dexter noch im Mutterleib war, also machte man es während der Geburt. Hinter der Gebärmutter wurde die Spirale im Rahmen des Kaiserschnitts entdeckt.

Krankenschwester drückte Dexter die Spirale in die Hand

Dexter ist also nicht mit der Spirale in der Hand auf die Welt gekommen, wie anfangs berichtet wurde. Eine Krankenschwester habe Dexter das Verhütungsmittel für ein Foto in die Hand gedrückt.

Obwohl "Dexter uns ganz offensichtlich bestimmt war und wir, auch wenn er nicht geplant war, uns unglaublich gesegnet fühlen": Ein Kind Nummer vier soll es für Hellein und ihren Mann nicht geben: Während des Kaiserschnitts hat sie sich die Eileiter entfernen lassen. "Die Baby- Fabrik ist geschlossen."