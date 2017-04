Fortuna- Spieler meldet sich aus dem Krankenhaus

Nur wenige Stunden nach seiner schweren Verletzung meldete sich Fortuna- Düsseldorf- Spieler Kevin Akpoguma aus dem Krankenhaus. Der deutsche U21- Nationalspieler erlitt im Spiel gegen den FC St. Pauli einen Halswirbelbruch. Via Instagram gab der Abwehrspieler Entwarnung: An alle, die mir geschrieben haben und die an mich denken. Ich danke euch von ganzem Herzen. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich werde zurückkommen. Macht euch keine Sorgen."