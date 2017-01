Fort Lauderdale: Schüsse und Panik am Flughafen

Ein Bewaffnter hat am Freitagabend auf dem Flughafen von Fort Lauderdale im US- Bundesstaat Florida mehrere Menschen erschossen. Der Täter konnte überwältigt und verhaftet werden, teilte der zuständige Sheriff nach dem Blutbad mit. Laut CNN sind bei der Schießerei mindestens fünf Menschen getötet worden, 13 Verletzte wurden in Spitäler gebracht.