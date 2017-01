Forscher: Leben auf Planet "GJ1132b" möglich

Allerdings ist es auf der Oberfläche von "GJ1132b" vermutlich zu heiß. Denn der Planet umkreist seinen Stern, einen Roten Zwerg, sehr nahe, was die Entstehung von Leben nicht gerade begünstigt. Dennoch ist der Hinweis auf Wasser und Methan durchaus beachtenswert, wie die Wissenschaftler von der Keele University in Großbritannien berichten.

"Planet besitzt eine dichte Atmosphäre"

"Unsere Beobachtungen zeigen zumindest, dass der Planet eine dichte Atmosphäre besitzt. Allerdings konnten wir noch nicht alle Anteile dieser Atmosphäre bestimmen", so Studienleiter John Southworth. "Der nächste Schritt muss nun in Beobachtungen mit größeren Teleskopen und Weltraumteleskopen in einem größeren Wellenlängenbereich und mit besserer Auflösung liegen."

Den Astronomen ist damit erstmals ein direkter Nachweis dafür gelungen, dass auch andere in etwa erdgroße Planeten dichte Atmosphären aufrechterhalten können - und das schon in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft.

Video des Massachusetts Institute of Technology zur Entdeckung von "GJ1132b"

Dichte Atmosphären begünstigen Entstehung von Leben

Dichte Atmosphären, besonders in Kombination mit Wasser, werden im Allgemeinen als wesentlich für die Entstehung von Leben angesehen. Wird Wasser in der Atmosphäre eines Exoplaneten nachgewiesen, so deutet das darauf hin, dass es bei der Entstehung des Planeten gebunden wurde.