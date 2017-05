Forscher küren Top Ten der skurrilsten neuen Arten

Tag für Tag werden auf der Erde neue Arten entdeckt. Darunter auch Tiere und Pflanzen, die selbst Experten in Erstaunen versetzen. Forscher des International Institute for Species Exploration (IISE) der State University of New York haben auch heuer wieder die "Top Ten der bizarrsten Arten", der im vergangenen Jahr entdeckten Arten im Tier- und Pflanzenreich gekürt.