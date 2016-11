Forscher filmen vor Kalifornien raren Geisterhai

Diese seltene Knorpelfischart, die vor 14 Jahren erstmals in der Tiefsee Neukaledoniens gefunden wurde, lebt laut Angaben der Forscher in einer Tiefe von bis zu zwei Kilometern an Kontinentalhängen und Seeböden im Pazifischen Ozean.

Mit dem Artnamen Hydrolagus trolli haben die Entdecker den in Alaska lebenden Künstler Ray Michael Troll geehrt, der von der Schönheit der Chimären fasziniert ist - zu recht, wie die Filmaufnahmen (siehe Video oben) zeigen - und sie immer wieder gemalt hat.

Es sei das erste Mal, dass es gelungen ist, die Art Hydrolagus trolli in ihrem natürlichen Lebensraum zu filmen, berichten die Forscher im Fachjournal "Marine Biodiversity Records" .