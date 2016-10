Forscher erwarten Mega- Dürre im Südwesten der USA

Damit werde der Druck auf die ohnehin bereits knappen Wasser- Ressourcen in den Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, New Mexico, Utah und Colorado und Wyoming extrem wachsen. Um das Risiko für die "Mega- Dürre" zu halbieren, müsste der Treibhausgasausstoß deutlich stärker reduziert werden als vom UN- Klimaabkommen vorgesehen, schreiben die Forscher in einem in der Zeitschrift "Science Advances" veröffentlichten Bericht.

Mega- Dürren sind Perioden extremer Trockenheit, die länger als 30 Jahre andauern. Derartige Klimaphasen sind sehr selten, kamen in der Erdgeschichte aber immer wieder vor. Den Forschern zufolge führten sie zum Untergang verschiedener Kulturen. So sollen etwa die der damalige Klimawandel und die damit einhergehende Dürre für den Zerfall der hochentwickelte Maya- Kultur verantwortlich sein.

Seit Jahren Rekord- Dürre in Kalifornien

In Kalifornien herrscht bereits seit knapp sechs Jahren eine Rekord- Dürre. Bäume und Büsche sind ausgedörrt und gehen beim kleinsten Funken in Flammen auf, immer wieder kommt es zu verheerenden Waldbränden. Die Behörden in dem Bundesstaat verhängten im vergangenen Jahr strikte Richtlinien für den Wasserverbrauch.