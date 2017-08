Forscher entwickeln regenerierende Roboter

Roboter werden zunehmend zu "Softies": Forschende arbeiten seit einigen Jahren rege an Robotern, die dank Gummi und Pneumatik flexibler sind als die klassischen Vertreter und damit andere Aufgaben erfüllen können - beispielsweise bei Einsätzen in Katastrophengebieten. Nur macht ihre Weichheit sie natürlich auch anfälliger für "Verletzungen" durch spitze Gegenstände in unsicherem Terrain.