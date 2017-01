Forscher entdeckt in Bernsteinstück "E.T.- Insekt"

Einen höchst ungewöhnlichen Fund hat ein US- Wissenschaftler in einem rund 100 Millionen Jahre alten Stück Bernstein gemacht. Eingeschlossen im versteinerten Baumharz fand George Pionar Jr. von der Oregon State University in Corvallis ein Insekt, dessen Kopf ein wenig an das legendäre Film- Alien E.T. erinnert. Wegen seiner außergewöhnlichen Merkmale schufen er und seine Kollegen für die bis dato unbekannte Art eine neue Insektenordung.