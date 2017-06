Forscher entdecken in Mexiko neue Papageienart

Eine bisher unbekannte Papageienart haben Wissenschaftler auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan entdeckt. Das Blauflügelamazone getaufte Tier zeichne sich vor allem durch seinen lauten, kurzen und monotonen Ruf aus, berichteten die Forscher in einem am Dienstag veröffentlichten Aufsatz im Fachmagazin "PeerJ". Der Laut des Vorgel erinnere an den Ruf eines Habichts, schreiben sie.