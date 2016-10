Formel- 1- Zoff: Vettel kontert Verstappen- Attacke

Konfrontiert mit den Äußerungen des Niederländers , kochte Vettel ein wenig über: "Wenn man gegen ihn fährt, dann bewegt er sich hin und her. Das weiß jeder", sagte Vettel, der damit auf Verstappens Zickzack- Fahrt vor Kimi Räikkönen in Spa anspielte und ausführte: "Bitter ist es für Nico gewesen, weil er nichts dafür konnte", fasste der Deutsche die Situation zusammen. "Max und ich waren spät auf der Bremse, leider hat Nico die Linie früher als erwartet gewechselt, was sein gutes Recht ist, aber dann ist es sich nicht mehr ausgegangen, und ich konnte den Unfall nicht mehr vermeiden."

Foto: GEPA

Bevor Verstappen und Vettel am Sonntag in Japan wieder aufeinanderkrachen, ließ es Red Bulls Superduo nach dem Triumph in Malaysia jedenfalls ordentlich krachen. Zumindest wenn man den Worten von Daniel Ricciardo glauben durfte: "Ich werde auf dem Flug ein paar Whiskey trinken, in Tokio gibt’s sicher auch Whiskey - und dann schlafe ich mich 24 Stunden aus."

