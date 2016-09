Formel- 1- Saison 2017 wieder mit 21 Rennen

Drei Rennen müssen von der FIA allerdings noch endgültig bestätigt werden: Der Grand Prix von Deutschland, der voraussichtlich am 30. Juli wieder auf dem Hockenheimring gefahren wird, sowie die WM- Läufe in Kanada (11. Juni) und Brasilien (12. November). Endgültig abgesegnet wird der Rennkalender 2017 vom FIA- Weltrat am 30. November in Wien.

Gestartet wird die Saison traditionell am 26. März in Australien. Auch das WM- Finale am 26. November wurde abermals nach Abu Dhabi vergeben. Es gibt nur eine Veränderung im Vergleich zum aktuellen Jahr: Die Rennen in Malaysia (17. September) und Singapur (Nacht- GP am 1. Oktober) haben Plätze getauscht.

Der vorläufige Formel- 1-Rennkalender für 2017:

26. März Australien Melbourne

2. April China Shanghai

16. April Bahrain Sakhir

30. April Russland Sotschi

14. Mai Spanien Montmelo/Barcelona

28. Mai Monaco Monte Carlo

11. Juni Kanada Montreal *

18. Juni Europa Baku/Aserbaidschan

2. Juli Österreich Spielberg

9. Juli Großbritannien Silverstone

23. Juli Ungarn Mogyorod/Budapest

30. Juli Deutschland Hockenheim *

27. August Belgien Spa- Francorchamps

3. September Italien Monza

17. September Singapur Singapur

1. Oktober Malaysia Sepang

8. Oktober Japan Suzuka

22. Oktober USA Austin

29. Oktober Mexiko Mexiko- Stadt

12. November Brasilien Sao Paulo *

26. November Abu Dhabi Abu Dhabi

* = noch nicht endgültig bestätigt durch die FIA