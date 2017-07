Formel 1: Lucas Auer darf für Force India testen

Der Österreicher Lucas Auer wird Formel- 1-Testfahrten für Force India absolvieren. Der 22- jährige Tiroler, der aktuell um den Meistertitel im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) kämpft, wird für den Rennstall am 1. und 2. August nach dem Großen Preis von Ungarn in Mogyorod im Rahmen des Young Driver Test im Einsatz sein. Das bestätigte Force India am Dienstag in einer Aussendung.