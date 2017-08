Force- India- Teamchef reagiert: Boxenregie kommt!

Ocon und Perez gerieten auf der Traditionsrennstrecke in Belgien gleich zweimal aneinander. Das erste Mal nach dem Start, beim zweiten Vorfall in der 30. Runde drückte Perez den jungen Franzosen im Start- /Zielbereich kompromisslos an die Mauer. Der Mexikaner bezahlte das mit einem geplatzten rechten Hinterreifen, während sich Ocon seinen linken Frontflügel beschädigte.

Die Piloten, die nach einer ähnlichen Situation beim Großen Preis von Aserbaidschan bereits verwarnt worden waren, konnten zwar nach Reparaturarbeiten weiterfahren, in die Punkteränge kam jedoch nur Ocon, der das Rennen als Neunter beendete. Perez musste kurz vor Schluss aufgeben, wurde noch als 17. gewertet. Mehrere Punkte zusätzlich wären für Force India machbar gewesen.

"Keine andere Wahl, als eine Politik der Teamorder einzuführen"

Deshalb reagierte Mallya. "Unter diesen Umständen habe ich keine andere Wahl, als eine Politik der Teamorder einzuführen, im Interesse der Sicherheit und um die Position des Teams in der Konstrukteursmeistschaft zu sichern", ließ der Inder kurz nach dem Rennen in einer Aussendung wissen.

Foto: AFP

"Ich bin mit unseren Leistungen über die Saison 2017 sehr glücklich gewesen, in der beide Fahrer Punkte für das Team geholt haben und wir sie frei fahren haben lassen. Aber so sehr ich Rennfahren unter Konkurrenzdruck unterstütze, die wiederholten Vorkommnisse mit beiden unserer Autos sind sehr beunruhigend geworden", argumentierte Mallya. Mehr Informationen verriet er allerdings nicht. Das nächste Rennen wird bereits am kommenden Sonntag in Monza gefahren.