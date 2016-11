Folter- Fahrt in Deutschland: Sohn (2) saß im Pkw

Der Mann kurdischer Abstammung hatte seiner 28- jährigen Ex- Freundin am Sonntagabend einen Strick um den Hals gebunden und diesen an seinem Auto befestigt. Anschließend dürfte er den gemeinsamen Sohn (2) in den Wagen gesetzt haben - ehe er aufs Gas drückte.

Die 28- Jährige wurde rund 250 Meter durch die Stadt geschleift, erst dann löste sich das Seil vom Wagen. Die junge Frau blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen am Asphalt liegen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen und befindet sich seither im Koma.

Foto: AP

Frau bei Streit Messer in Bauch gerammt

Der 38- Jährige, ein deutscher Staatsbürger, stellte sich noch am Tatabend der Polizei. Wie RTL berichtet, dürfte der Horrortat ein heftiger Streit vorausgegangen sein. Dabei soll der Mann seiner Ex- Freundin ein Messer in den Bauch gerammt haben.

Der Verdächtige wurde wegen Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft genommen. Sein zweijähriger Sohn, der das ganze Drama miterleben musste, befindet sich in der Obhut des Jugendamtes.