Folgt DIESER Mann Ecclestone als Formel- 1- Boss?

Konkrete Anhaltspunkte auf einen bevorstehenden Deal gibt es nicht. In der britischen Zeitung "Daily Telegraph" hatte Brawn zuletzt allerdings sein generelles Interesse an einer Aufgabe mit Formel- 1-Bezug eingeräumt. "Der Formel 1 dabei zu helfen, eine bessere Formel 1 zu werden, wäre reizvoll", wurde der 61- Jährige zitiert. "Das wäre die eine Sache, die interessant für mich ist."

Mastermind bei Ferrari

Brawn galt als Technischer Direktor bei Benetton und Ferrari als Mastermind hinter den sieben WM- Titeln von Michael Schumacher und wechselte dann als Teamchef zu Honda. 2009 gewann er mit Brawn GP und Jenson Button sowohl den Fahrer- als auch den Konstrukteurstitel, ehe er den Rennstall an Mercedes verkaufte, wo er von 2010 bis 2013 als Teamchef an der Seite von Norbert Haug amtierte.

Foto: AFP

In den vergangenen Wochen war Brawn in die Schlagzeilen geraten, weil er ein Buch geschrieben hat und dieses nun promotet. "Total Competition: Lessons in Strategy from Formula One" kommt am Donnerstag auf den Markt.

Ecclestone bestimmt seit Jahrzehnten quasi in Alleinregie über das Schicksal der Formel 1. Einen schriftlichen Vertrag als Chef- Vermarkter mit einer festgeschriebenen Laufzeit soll der 86- Jährige laut Vertrauten nicht haben. Experten hatten schon im September, als die Milliarden- Übernahme durch Liberty Media bekannt wurde, bezweifelt, dass Ecclestone noch lange an Bord bleiben wird. Der neue Formel- 1-Vorstandschef Chase Carey erklärte mehrmals, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue.