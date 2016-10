Förderung für Migrantenberatung trotz Gewinn

"Das Fördersystem in Wien ist ein riesiger Sumpf", kritisiert die Wiener Opposition anlässlich der neuen, am Freitag veröffentlichten Berichte des Stadtrechnungshofs. Für jede Menge Unmut sorgt vor allem eine Millionenförderung für einen Verein für Migrantenberatung mit undurchsichtigen Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2012 bis 2014.