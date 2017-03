Föhnsturm: 160,9 km/h am Patscherkofel in Tirol!

In Brand in Vorarlberg wurden laut ZAMG Böen von bis zu 113,8 Kilometer pro Stunde gemessen. Auf der Villacher Alpe in Kärnten waren es 88,2 km/h. Spitzenreiter in Niederösterreich mit immerhin 75,2 km/h war die Messstation Mönichkirchen.

Windig ging es auch am Innsbrucker Flughafen zu, dort wurden Böen mit 81 Kilometern pro Stunde gemessen. Probleme im Flugverkehr gab es vorerst aber keine. "Läuft alles planmäßig", sagte ein Sprecher der APA.

Liftsperren in Salzburg und Oberösterreich

In Salzburg und Oberösterreich allerdings machten die Sturmböen durchaus Schwierigkeiten. So musste am Nachmittag in mehreren Skigebieten der Liftbetrieb in höheren Lagen eingestellt werden. Auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun etwa waren Lifte nur bis zum Alpincenter auf 2450 Metern Seehöhe in Betrieb, darüber war alles gesperrt. In Saalbach- Hinterglemm wurden die Gipfelanlagen und die Verbindungen nach Leogang und Fieberbrunn abgeschaltet.

In Oberösterreich meldete der Feuerkogel, dass nur noch die Pendelbahn auf den Berg und oben ein Schlepplift fuhren. In Obertraun war die dritte Teilstrecke der Seilbahn auf den Dachstein geschlossen.

Baum stürzte in Fangnetze

Doch auch im Tal führten die starken Windböen zu Problemen. So wurde in Schwarzach im Salzburger Pongau ein Baum entwurzelt, der zwischen dem Schönberg- und dem Mauttunnel in dort angebrachte Fangnetze stürzte. Aus Sicherheitsgründen musste danach die Straße vorübergehend gesperrt werden. Polizei, Straßenmeisterei und die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach mit 30 Helfern rückten aus, um den Baum mit Seilwinden zu beseitigen.