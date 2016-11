Foda in München! "Treff" mit FC Ingolstadt?

Harald Gärtner war für kein Statement erreichbar. Peter Jackwerth, der Vorstandsvorsitzende des FCI, ließ wissen: "Wir kommentieren keine Namen!"

Fakt ist, dass der abstiegsbedrohte FCI nach der Ablöse von Trainer Kauczinski einen Trainer sucht. Interimistisch betreut Co- Trainer Michael Henke die Truppe. Nach Absagen von Jos Luhukay, Bruno Labbadia, Michael Frontzek, David Wagner und Andre Breitenreiter sind neben Franco Foda auch Andi Herzog und Mike Büskens Kandidaten.

Franco Foda will das Thema nicht kommentieren: "Privat kann ich machen, was ich will. Wenn ich in Deutschland Schwiegereltern und Freunde besuche, heißt’s immer gleich, ich bin bei einem Hearing. Ich brauche mich nirgends zu bewerben, denn ich habe bis 2017 einen Vertrag bei Sturm Graz. Wenn ein Verein Interesse an mir hat, muss er sich bei mir melden, oder den Verein kontaktieren."

Fakt: Am Freitag sitzt Foda in Messendorf beim Test gegen Haladas auf der Sturm- Bank - "aber Sonntag bin ich vermutlich schon wieder in Deutschland."

Hier im Video sehen Sie Sturms Pleite am vergangenen Wochenende in St. Pölten:

Video: SKY DE

# Team Sp S U N +/- P 1. Sturm Graz 14 9 2 3 14 29 2. Altach 14 9 2 3 9 29 3. Salzburg 14 7 4 3 14 25 4. Austria 14 8 1 5 2 25 5. Rapid 14 5 5 4 10 20 6. Wolfsberg 14 5 4 5 1 19 7. Ried 14 5 2 7 -6 17 8. Admira 14 4 1 9 -18 13 9. St. Pölten 14 2 4 8 -12 10 10. Mattersburg 14 2 3 9 -14 9