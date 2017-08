Flut und Erdrutsch in Sierra Leone: Über 300 Tote

Die alljährliche Regenzeit entwickelte sich zur Katastrophe: Die Opferzahlen bei dem Erdrutsch und Überschwemmungen in Freetown waren von zunächst 18 Toten rasant auf Hunderte Todesopfer angestiegen. Bisher seien 312 Todesopfer gezählt worden und die Zahl drohe weiter zu steigen, sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes am Montagnachmittag. "Es ist wahrscheinlich, dass Hunderte tot unter dem Geröll liegen", so Vizepräsident Victor Foh.

Foto: AFP

Die schlechte Bauweise vieler Gebäude dürfte zur hohen Zahl der Todesopfer beigetragen haben. Auch mehrstöckige Gebäude stürzten aufgrund des Hochwassers ein.

Hügel bricht durch Wassermassen ab

Auf Bildern örtlicher Medien war zu sehen, wie Menschen bis zum Bauch im Wasser standen und versuchten, die überspülten Straßen von Freetown zu überqueren. Medienberichten zufolge brach im Stadtteil Regent infolge des massiven Regens ein Teil eines Hügels ab.

Foto: AFP

Foto: AP