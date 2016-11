Flugpassagier wiederbelebt: AUA- Maschine kehrte um

Schock für 257 AUA- Passagiere am Freitag auf dem Weg von Wien nach Bangkok: 30 Minuten nach dem Start musste ein Passagier mittels Defibrillator wiederbelebt werden. Die Crew und zwei Ärzte an Bord versorgten den Patienten bestens. "Es wurde entschieden, nach Wien zurückzufliegen", so AUA- Sprecher Wilhelm Baldia.

Mit zweieinhalb Stunden Verspätung erneut gestartet

Nach der Lebensrettung über den Wolken wieder in Wien- Schwechat gelandet, wurde der Fluggast ins Klinikum nach Wiener Neustadt in Niederösterreich gebracht. "Der Patient wird bei uns auf der Intensivstation behandelt", so ein Spitalssprecher am Sonntag zur "Krone". Der Flug mit der Nummer OS25 startete dann mit zweieinhalbstündiger Verspätung erneut in Richtung Bangkok.